«ДНР» обвинила мужчину в «шпионаже» и отправила на 16 лет в тюрьму

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Украинца обвинили в «шпионаже» и «террористической деятельности». Об этом сообщает «МГБ ДНР».

Как уверяют в «ДНР», мужчину признали «виновным» в инкриминируемых «преступлениях» и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни. Все они обжаловали приговор и ждут окончательного решения.