В Кремле заявили о надобности отодвинуть ВСУ не только от Донецка, но и дальше

Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ надо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше. Об этом пишет российское издание «Радио sputnik».



Медведев сказал, что армию Украины надо отодвинуть не только от Донецка, «теперь нужно пошире», «подальше».



Еще он выразил уверенность в том, что все намеченное в рамках «специальной военной операции РФ» будет доведено до конца.

20 июля, напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад будет поставлять Украине дальнобойное оружие, «значит, географические задачи будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше».