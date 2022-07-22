Масштабная ночная атака на Днепропетровскую область: Есть погибший и раненые

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска ночью совершили масштабную атаку на Днепропетровскую область. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, армия РФ накрыла огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.



«Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно», — проинформировал Резниченко.



Также, по словам руководителя ОВА, в Покровской громаде противник ударил по складам. Разбит трансформатор, и несколько сел без света.



«По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар там потушили пожарные. В Апостолово — семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, восемь человек ранены. Информация еще уточняется», — рассказал Резниченко.

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