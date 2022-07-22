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В Мариуполе в результате обстрелов разрушены мозаики Аллы Горской

22 июля 2022, 10:55

В Мариуполе в результате обстрелов разрушены мозаики Аллы Горской

Разрушенная мозаика Аллы Горской. Фото: Иван Станиславский / Facebook Разрушенная мозаика Аллы Горской. Фото: Иван Станиславский / Facebook

В оккупированном Мариуполе в результате обстрелов разрушены работы в жанре монументалистики – мозаики Аллы Горской. Об этом сообщил журналист Иван Станиславский.

Речь идет о работах «Дерево Жизни» и «Боривитер», созданных в интерьере ресторана «Украина» командой художников (А.Горская, В.Зарецкий, Г. Зубченко, Б.Плаксий, Г.Пришедько с участием В.Прахнина и Н .Светличной) на протяжении творческой командировки в мае-июне 1967 года.

Разрушенные мозаики Аллы Горской. Фото: Иван Станиславский / Facebook

Алла Горская — украинская художница и диссидентка, общественная деятельница, одна из основательниц поколения движения шестидесятничества, одна из первых представительниц андерграунда, деятельница правозащитного движения 1960-х в Украине. Работала в монументальных произведениях, мозаике, графике и живописи. Была убита 28 ноября 1970 года в возрасте 41 года.

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