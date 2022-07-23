Российская армия выпустила 13 ракет по Кировоградской области, есть погибшие

Российская армия сегодня утром выпустила 13 ракет по Кировоградской области. Есть погибшие и раненые. Об этом рассказал глава областной военной администрации Андрей Райкович.



«Сегодняшнее утро — с вражескими "прилетами". 13 ракет (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3)», — отметил Райкович.



По его словам, зафиксированы попадания в инфраструктурные объекты за пределами областного центра — Кропивницкого. В частности, в военный аэродром «Канатово» и в один из объектов «Укрзализныци».



«Есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения. В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают», — проинформировал руководитель ОВА.