Россияне обстреляли Сумщину, погиб фермер

За сегодня россияне 12 раз обстреливали приграничные громады Сумской области, выпустили более 170 разных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады.
«По Николаевской громаде в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел громады разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей побиты огороды и окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв», — рассказал Живицкий.
В Белопольской громаде оккупанты обстреляли из минометов фермерское хозяйство. Обстрел произошел около 15 часов.
«Фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также, уничтожены два фермерских трактора, сельхозобщество», — добавил глава области.