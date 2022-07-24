Последствия обстрела школы в Донецкой области. Фото: ОВА

В Донецкой области российские оккупанты своими ударами разрушили еще две школы — в Константиновке и Бахмуте. Об этом сообщает глава военной областной администрации Павел Кириленко.



Кроме этого, от обстрела пострадал детский сад в Новодмитровке.

«Около 5 утра российская ракета ударила по окрестностям Кураховской громады — разрушила частный дом. Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки — повреждены частные дома и хозяйственные объекты. О пострадавших в настоящее время информация не поступала», — сообщил Кириленко.