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Российские войска уничтожили в Донецкой области еще две школы и детсад — глава ОВА

24 июля 2022, 13:47

Российские войска уничтожили в Донецкой области еще две школы и детсад — глава ОВА

Российские оккупанты разрушили еще две школы утром в Донецкой области в Константиновке и Бахмуте. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он также рассказал, что в Новодмитровке от российского обстрела пострадал детский сад. Кроме того, около 5:00 оккупанты ударили ракетой по Кураховской общине, в результате чего был разрушен частный дом.

«Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки - повреждены частные дома и хозяйственные объекты», отметил Кириленко.

Информации о пострадавших пока нет.

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