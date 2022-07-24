Российские войска уничтожили в Донецкой области еще две школы и детсад — глава ОВА

Российские оккупанты разрушили еще две школы утром в Донецкой области — в Константиновке и Бахмуте. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



Он также рассказал, что в Новодмитровке от российского обстрела пострадал детский сад. Кроме того, около 5:00 оккупанты ударили ракетой по Кураховской общине, в результате чего был разрушен частный дом.



«Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки - повреждены частные дома и хозяйственные объекты», — отметил Кириленко.



Информации о пострадавших пока нет.