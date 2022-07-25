Оккупанты атаковали Луганскую область по трем направлениями — ОВА

Российская армия осуществила попытки выйти на административные границы Луганской области на трех направлениях, ВСУ отбили атаки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, за последние сутки оккупантами по территории региона были выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела, а также трижды российские войска пытались развить танковое наступление.

«Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донбасса, но пока «замерли» в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями», — написал Гайдай.



Он уточнил, что атакуют российские войска на участках Верхнекаменка – Верхнекаменское, Белогоровка – Верхнекаменское и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, по всем этим направлениям им продвинутся не удалось.



Также Гайдай рассказал, что населенные пункты Луганской области российские оккупанты обстреливают из истребителей, РСЗО и ствольной артиллерии, используют беспилотники.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки, 24 июля, в результате обстрелов со стороны российских сил были ранены 8 мирных жителей региона.