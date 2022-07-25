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«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибла женщина, ранены два человека

25 июля 2022, 09:43

«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибла женщина, ранены два человека

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в ходе обстрелов погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сегодня заявили в «СЦКК ДНР»

Уточняется, что погибла жительница села Егоровка, ранения различной степени тяжести получили еще два человека в Ясиноватой и Горловке. Утверждается, что повреждено 13 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Под обстрелами якобы были оказались Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Гольмовский, Новобахмутовка, Михайловка, Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Спартак, Старомихайловка и Марьинка.

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