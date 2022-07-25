ВСУ отбили штурм на двух направлениях, заявил Генштаб

На Донбассе Вооруженные силы Украины отбили штурмовые действия российских сил на двух направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Там уточнили, штурмовые действия в направлениях Берестово-Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка-Ивано-Дарьевка украинские военные отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спорного Бахмутского района Донецкой области, боевые действия продолжаются.



Также бойцы ВСУ отбили штурм в направлении Вершина-Луганское, однако противник продолжает наступать в направлении Мироновское-Луганское, продолжая боевые действия.



На Славянском направлении войска РФ осуществляли огненное поражение позиций подразделений ]всу с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.



На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спирного. А авиаудары – неподалеку Григоровки и Серебрянки.



На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций российские силы обстреливали районы Берестово, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Покровского, Яковлевки, Курдюмовки, Бахмута, Веселой Долины, Новолуганского, Зайцево и Травневого. Отмечены полеты БПЛА противника в Краматорском районе.



Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС.

На Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия противника не отмечены.



В целях сковывания действий украинских войск осуществлялись обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии и вооружение танков вдоль линии соприкосновения. Силы РФ нанесли авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Велась воздушная разведка над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.



На Южнобужском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря. Отмечается, что противник осуществляет интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА. Также нанесен авиационный удар неподалеку от Белогорки



На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Яструбино, Грабовское и Владимировка Сумской области.



На Слобожанском направлении войска РФ продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.



На Харьковском направлении осуществлялось огненное поражение украинских позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Борщева, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Нанесен авиационный удар возле Прудянки, Петровки и Явирского.