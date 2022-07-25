Российские войска обстреляли территорию Сумской области «Градами»

Российская армия обстреливала территорию Сумской области минометами и РСЗО «Град». Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что вчера вечером, 24 июля, российские войска открыли минометный огонь по окрестностям Белополья, зафиксировано 4 прилета. Обошлось, по словам Живицкого, без потерь и разрушений.

Также Живицкий сообщил, что ночью из РСЗО «Град» была обстреляна территория Краснопольской общины, всего было зафиксировано 20 прилетов, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российская армия осуществила попытки выйти на административные границы региона на трех направлениях, ВСУ отбили атаки.