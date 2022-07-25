В Запорожской области оккупанты обстреляли Новоалександровскую общину

Российские войска обстреляли Новоалександровскую общину Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



Он отметил, что громкие звуки взрывов в Новоалександровской общине были слышны и в областном центре вечером вчера, 24 июля, и сегодня ночью.



Старух отметил, что пострадавших в результате обстрела нет, но разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также была повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары, по его словам, оперативно локализованы спасателями ГСЧС.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ отбили атаки российской армии в регионе на трех направлениях.