В полицию поступило 30 сообщений от жителей Луганской области за сутки

Правоохранителям поступило 30 заявлений и сообщений о преступлениях оккупантов граждан с территории Луганской области. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



«Оккупанты уничтожают Луганщину и разворовывают имущество граждан: полиция документирует каждое преступление российской армии против мирного населения. За прошедшие сутки в полицию поступило 30 заявлений и сообщений граждан», — заявили в Нацполиции.



Отмечается, что личный состав Луганской полиции продолжает нести службу, оказывать помощь населению, осуществлять охрану общественного порядка и дежурить на блокпостах в Луганской области.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за сутки правоохранители задокументировали 26 военных преступлений войск РФ на территории региона и совместно с СБУ открыли уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.