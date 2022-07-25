Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В планах оккупантов воостановить разрушенный аэродром в захваченном Мелитополе

25 июля 2022, 15:23

В планах оккупантов воостановить разрушенный аэродром в захваченном Мелитополе

Оккупанты осуществляют попытки восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона. Об этом сообщает в Главном управлении разведки Минобороны.

«Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс". Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятен. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств», - рассказали разведчики.

Отмечается, что еще в планах у оккупантов использовать мощности бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания огневых точек на железобетонной основе.

Также в ГУР Минобороны рассказали, что во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора стоит поезд оккупантов, в составе которого восемь грузовых крытых вагонов с надписью «Агро-Фрегат», их захватчики загружают зерновыми культурами. Вывозить ворованное, по данным украинских разведчиков, планируется на территорию РФ.

Кроме того разведчики Украины рассказали, что в здании, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, удерживают украинских граждан. По информации ГУР Минобороны, есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки.

Ранее журналисты «Донбасс. Реалии», со ссылкой на документ украинской разведки, сообщили, что российские оккупанты готовят план «восстановления» оккупированного Мариуполя, он описан в документе правительства РФ под названием «Концепция мастер-плана развития города».

Еще по теме

Места
Мелитополь
Прочее
Война Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:55
Российских «отказников» удерживают на подконтрольной «ЛНР» территории — СМИ
13:15
В планах оккупантов восстанавливать захваченный Мариуполь в три этапа — СМИ
11:22
В Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта – Андрющенко
10:38
«ЛНР»: В ходе обстрела Рубежного погибли четыре человека
09:43
«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибла женщина, ранены два человека
23:22
Обстрел Константиновки и Бахмута. ВСУ уничтожают российские склады боеприпасов. Главное за день ►
15:49
Оккупанты готовят фейковое «расследование» событий в драмтеатре Мариуполя — украинская разведка
13:43
В Донецке умер начальник ГАИ, перешедший на сторону «ДНР»
13:16
Пьяные оккупанты убили мариупольца ради забавы — горсовет
12:26
Несколько районов Донецка с утра – под обстрелом
09:02
ВСУ разбили казарму с российскими военными в Кадиевке — Гайдай
08:34
ВСУ отбросили оккупантов от Углегорской ТЭС — сводка Генштаба
00:24
Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►
23:09
Очередь из 1200 машин: На блокпосту оккупантов в Запорожской области умирают люди
20:56
«ЛНР» заявила об обстреле Кадиевки
все новости
16:28
На Донбассе восстановлено электроснабжение Карловской фильтровальной станции
16:05
В Волынской области сбили беспилотники: есть погибший и раненые
15:23
В планах оккупантов воостановить разрушенный аэродром в захваченном Мелитополе
15:19
Экспорт зерна начнется из порта «Черноморск», в течение двух недель - из портов «Одесса» и «Пивденный»
15:07
Экс-министрам Грищенко и Лавриновичу заочно объявлено о подозрении за «Харьковские соглашения»
15:00
В Украине зарегистрировано 4,5 млн внутренне перемещенных лиц
14:55
Российских «отказников» удерживают на подконтрольной «ЛНР» территории — СМИ
14:05
США готовят план «Б» для экспорта украинского зерна — USAID
13:15
В планах оккупантов восстанавливать захваченный Мариуполь в три этапа — СМИ
13:01
Украина получила танки PT-91 Twardy от Польши
12:46
Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО
12:10
В полицию поступило 30 сообщений от жителей Луганской области за сутки
11:24
ВСУ на юге уничтожили российские склады с боеприпасами и командный пункт оккупантов
11:22
В Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта – Андрющенко
11:07
Российская армия обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки
все новости
ВИДЕО
Обстрел Константиновки и Бахмута. ВСУ уничтожают российские склады боеприпасов. Главное за день ►
24 июля, 23:22
Мэр Славянска: Отопительного сезона в городе не будет
24 июля, 22:36
Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►
24 июля, 00:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты