В планах оккупантов воостановить разрушенный аэродром в захваченном Мелитополе

Оккупанты осуществляют попытки восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона. Об этом сообщает в Главном управлении разведки Минобороны.

«Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс". Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятен. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств», - рассказали разведчики.

Отмечается, что еще в планах у оккупантов использовать мощности бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания огневых точек на железобетонной основе.

Также в ГУР Минобороны рассказали, что во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора стоит поезд оккупантов, в составе которого восемь грузовых крытых вагонов с надписью «Агро-Фрегат», их захватчики загружают зерновыми культурами. Вывозить ворованное, по данным украинских разведчиков, планируется на территорию РФ.

Кроме того разведчики Украины рассказали, что в здании, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, удерживают украинских граждан. По информации ГУР Минобороны, есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки.

Ранее журналисты «Донбасс. Реалии», со ссылкой на документ украинской разведки, сообщили, что российские оккупанты готовят план «восстановления» оккупированного Мариуполя, он описан в документе правительства РФ под названием «Концепция мастер-плана развития города».