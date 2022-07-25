В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 22 населенных пунктах

За выходные ремонтные бригады восстановили энергоснабжение в 22 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



«Больше всего обновлений за 23-24 июля — в Бахмутском районе: 6,6 тысяч семей Бахмутской общины и 1,5 тысяч семей Торецкой громаде снова получают электропитание. Энергетики также смогли с разрешения военных поработать в Марьинском, Константиновском, Селидовском громадах», - говорится в сообщении.



В целом, с 18 по 24 июля специалистам удалось выполнить ряд ремонтов сетей, поврежденных обстрелами, и полностью или частично восстановить электропитание в 80 населенных пунктах Донецкой области.



Пока без света остаются 323 населенных пункта. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.