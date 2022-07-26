«ДНР»: Погиб житель Горловки, ранены двое подростков и трое взрослых

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки погиб один мирный житель. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что погиб житель Горловки.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц: в Старомихайловке, Горловке, Кирилловке и Владимировке.



В «ДНР» утверждают, что среди раненых — девочка-подросток 2008 года рождения и парень-подросток 2007 года рождения.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 25 июля, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще восемь человек были ранены.



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