В полицию поступило 72 сообщения жителей Луганской области о преступлениях и событиях

За прошедшие сутки в полицию Луганской области поступило 72 сообщения граждан о преступлениях и событиях. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Отмечается, что полицейские зарегистрировали 20 сообщений граждан о разрушении или повреждении, в результате обстрелов оккупантами, 23 квартир мирных жителей в Северодонецке, Попасной, Лисичанске и Горном, а также в пгт Новотошковка и Нижнее, 13 сообщений о незаконном завладении транспортными средствами граждан. В Северодонецке есть еще 2 сообщения о незаконном проникновении неизвестных лиц в квартиру и офисное помещение.



Зарегистрирована правоохранителями информация о захвате оккупационными войсками административного здания одной из государственных служб.



В Нацполиции также сообщили, что разоблачили пятерых коллаборантов, которые сотрудничают с войсками России и назначены на должности в оккупационных органах власти.



Также 3 сообщения в нацполцию поступило о совершении мародерства.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что в регионе российские войска за сутки обстреляли 10 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей, в том числе ребенка.