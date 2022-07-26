«ЛНР» заявила о взятии Углегорской ТЭС

Группировка «ЛНР» заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Об этом сообщил помощник главы «МВД ЛНР» Виталий Киселев в своем Telegram-канале.



Он утверждает, что штурмовые отряды росийских сил сегодня утром заняли всю территорию ТЭС.



«С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев.



По его словам, Углегорская ТЭС перешла под контроль «ЧВК Вагнера».



В сети также было опубликовано видео, на котором «вагнеровец» заявил о взятии Углегорской ТЭС.



Комментариев по ситуации с украинской стороны пока не было.