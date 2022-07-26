В Генштабе ВСУ пока не подтвердили захват Углегорской ТЭС

В сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 26 июля не сообщается о захвате оккупантами Углегорской ТЭС, о чем ранее заявила группировка «ЛНР».



Отмечается, что на Бахмутском направлении россияне обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Также захватчики нанесли авиаудары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.



«Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского», — говорится в сводке.



На Славянском направлении оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытались продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имели и отошли.



На Краматорском направлении захватчики обстреляли из артиллерии районы Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки, нанесли авиаудар у Григоровки.



«Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать», — отметили в Генштабе.



Сообщается, что на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не вели, совершали систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки и ряда других. Возле Малиновки россияне нанесли авиаудар и вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное, получили отпор со стороны ВСУ и с потерями отошли.

Группировка «ЛНР» заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Помощник главы «МВД ЛНР» Виталий Киселев утверждает, что штурмовые отряды российских сил утром 26 июля заняли всю территорию ТЭС. По его словам, Углегорская ТЭС перешла под контроль «ЧВК Вагнера».