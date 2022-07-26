Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Генштабе ВСУ пока не подтвердили захват Углегорской ТЭС

26 июля 2022, 18:58

В Генштабе ВСУ пока не подтвердили захват Углегорской ТЭС

В сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 26 июля не сообщается о захвате оккупантами Углегорской ТЭС, о чем ранее заявила группировка «ЛНР».

Отмечается, что на Бахмутском направлении россияне обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Также захватчики нанесли авиаудары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

«Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского», — говорится в сводке.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытались продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имели и отошли.

На Краматорском направлении захватчики обстреляли из артиллерии районы Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки, нанесли авиаудар у Григоровки.

«Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать», — отметили в Генштабе.

Сообщается, что на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не вели, совершали систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки и ряда других. Возле Малиновки россияне нанесли авиаудар и вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное, получили отпор со стороны ВСУ и с потерями отошли.

Группировка «ЛНР» заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Помощник главы «МВД ЛНР» Виталий Киселев утверждает, что штурмовые отряды российских сил утром 26 июля заняли всю территорию ТЭС. По его словам, Углегорская ТЭС перешла под контроль «ЧВК Вагнера».

Читайте также:

Генштаб ВСУ: У сил РФ частичный успех в районе Углегорской ТЭС, но у Спорного и Покровского они отброшены 

Еще по теме

Прочее
Война углегорская тэс ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:19
Великобритания ввела санкции против своего гражданина — пророссийского блогера Грэма Филлипса
16:15
В «ДНР» заявили о раненом из-за обстрела психиатрической больницы в Донецке
15:59
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
15:41
Через Мелитополь в сторону Херсона проехало около 80 единиц техники оккупантов
14:35
Андрющенко рассказал о желании оккупантов переименовать Мариуполь в Жданов. В «ДНР» отрицают
12:59
«ДНР» переводит городские телефоны на российский код
12:04
В Донецке сообщили о последствиях пожара на нефтебазе
09:47
«ДНР»: Погиб житель Горловки, ранены двое подростков и трое взрослых
08:22
В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе
00:16
Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►
22:32
В сети появился «план эвакуации Крыма»: что известно? «Крым сегодня» ►
21:51
СММ ОБСЕ отвергла обвинения против задержанных сотрудников в Донецке и Луганске
18:55
 «ЛНР»: Городские телефоны Луганска переводят на российский код
18:33
В Старомихайловке из-за обстрела ранена девочка — «ДНР»
18:24
«ДНР» заявила о гибели мужчины и ранении двух женщин из-за обстрела Горловки
все новости
19:58
Зеленский назвал критические сроки деоккупации украинских территорий — Politico
19:41
Обстрел Красногоровки: Оккупанты ударили по дому с маленьким ребенком
19:17
Путин предлагает Эрдогану наладить производство «Байрактаров» в России
18:58
В Генштабе ВСУ пока не подтвердили захват Углегорской ТЭС
18:34
ВСУ ударили по казармам оккупантов в Лисичанске
17:59
Семьи пропавших в Украине российских военных обратились к Путину
17:58
Кабмин попросил правительство США о «газовом лендлизе» для Украины
17:33
Удар по Затоке: разрушены пять жилых домов, повреждено более 15 баз отдыха
17:33
«ЛНР» заявила о взятии Углегорской ТЭС
16:58
СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Донецкой железной дороге
16:56
Оккупанты обстреляли Харьков и Чугуев. В полиции показали воронку у метро
16:29
В МВД Украины наблюдают первый показатель позиционной войны
16:19
Великобритания ввела санкции против своего гражданина — пророссийского блогера Грэма Филлипса
16:15
В «ДНР» заявили о раненом из-за обстрела психиатрической больницы в Донецке
15:59
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
все новости
ВИДЕО
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
26 июля, 15:59
В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе
26 июля, 08:22
Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►
26 июля, 00:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты