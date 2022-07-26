Обстрел Красногоровки: Оккупанты ударили по дому с маленьким ребенком

Во время вчерашнего обстрела Красногоровки один из российских снарядов попал в дом, где была семья с 5-летним ребенком. Мама погибла. Об этом рассказали в Нацполиции Украины.



«Вчера в 15:00 оккупанты накрыли огнем Красногоровку. В одном из домов, куда попал вражеский снаряд, находилась семья с маленькой девочкой. Женщина погибла под завалами. Прибыв на место, правоохранители вытащили из дома мужчину и ребенка. Оба получили осколочные ранения. Полицейские оказали первую помощь пострадавшим и доставили в больницу», — говорится в сообщении.



Всю дорогу полицейские разговаривали с мужчиной и ребенком, чтобы они не потеряли сознание. Из-за тяжелого состояния девочку перевезли в больницу Днепра.



Отмечается, что после госпитализации раненых правоохранители вернулись на место обстрела, чтобы задокументировать военное преступление и проверить другие дома. По факту обстрела возбуждено уголовное производство.