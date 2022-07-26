Зеленский назвал критические сроки деоккупации украинских территорий — Politico

Президент Владимир Зеленский сообщил делегации американского Конгресса, что у Украины осталось всего несколько недель, чтобы вернуть территорию, захваченную Россией, прежде чем сделать это станет намного сложнее. Об этом сообщил председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит, пишет Politico.



По его словам, на встрече с украинским президентом в Киеве «украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с россиянами, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные ими, особенно на юге».



Зеленский отметил, общаясь с американскими конгрессменами, что следующие три-шесть недель имеют решающее значение.



«Пока еще лето, зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас — до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи — гораздо предпочтительнее, чем помощь позже», — передал Смит услышанное от украинского руководства.