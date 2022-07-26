Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский назвал критические сроки деоккупации украинских территорий — Politico

26 июля 2022, 19:58

Зеленский назвал критические сроки деоккупации украинских территорий — Politico

Президент Владимир Зеленский сообщил делегации американского Конгресса, что у Украины осталось всего несколько недель, чтобы вернуть территорию, захваченную Россией, прежде чем сделать это станет намного сложнее. Об этом сообщил председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит, пишет Politico.

По его словам, на встрече с украинским президентом в Киеве «украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с россиянами, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные ими, особенно на юге».

Зеленский отметил, общаясь с американскими конгрессменами, что следующие три-шесть недель имеют решающее значение.

«Пока еще лето, зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас — до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи — гораздо предпочтительнее, чем помощь позже», — передал Смит услышанное от украинского руководства.

Читайте также:

Зеленский: В Сенате США представили проект резолюции о геноциде РФ против украинцев 

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война деоккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:19
Великобритания ввела санкции против своего гражданина — пророссийского блогера Грэма Филлипса
16:15
В «ДНР» заявили о раненом из-за обстрела психиатрической больницы в Донецке
15:59
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
15:41
Через Мелитополь в сторону Херсона проехало около 80 единиц техники оккупантов
14:35
Андрющенко рассказал о желании оккупантов переименовать Мариуполь в Жданов. В «ДНР» отрицают
12:59
«ДНР» переводит городские телефоны на российский код
12:04
В Донецке сообщили о последствиях пожара на нефтебазе
09:47
«ДНР»: Погиб житель Горловки, ранены двое подростков и трое взрослых
08:22
В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе
00:16
Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►
22:32
В сети появился «план эвакуации Крыма»: что известно? «Крым сегодня» ►
21:51
СММ ОБСЕ отвергла обвинения против задержанных сотрудников в Донецке и Луганске
18:55
 «ЛНР»: Городские телефоны Луганска переводят на российский код
18:33
В Старомихайловке из-за обстрела ранена девочка — «ДНР»
18:24
«ДНР» заявила о гибели мужчины и ранении двух женщин из-за обстрела Горловки
все новости
19:58
Зеленский назвал критические сроки деоккупации украинских территорий — Politico
19:41
Обстрел Красногоровки: Оккупанты ударили по дому с маленьким ребенком
19:17
Путин предлагает Эрдогану наладить производство «Байрактаров» в России
18:58
В Генштабе ВСУ пока не подтвердили захват Углегорской ТЭС
18:34
ВСУ ударили по казармам оккупантов в Лисичанске
17:59
Семьи пропавших в Украине российских военных обратились к Путину
17:58
Кабмин попросил правительство США о «газовом лендлизе» для Украины
17:33
Удар по Затоке: разрушены пять жилых домов, повреждено более 15 баз отдыха
17:33
«ЛНР» заявила о взятии Углегорской ТЭС
16:58
СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Донецкой железной дороге
16:56
Оккупанты обстреляли Харьков и Чугуев. В полиции показали воронку у метро
16:29
В МВД Украины наблюдают первый показатель позиционной войны
16:19
Великобритания ввела санкции против своего гражданина — пророссийского блогера Грэма Филлипса
16:15
В «ДНР» заявили о раненом из-за обстрела психиатрической больницы в Донецке
15:59
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
все новости
ВИДЕО
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
26 июля, 15:59
В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе
26 июля, 08:22
Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►
26 июля, 00:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты