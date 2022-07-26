Зеленский получил премию Уинстона Черчилля за лидерство

Президент Украины Владимир Зеленский получил от Международного сообщества Уинстона Черчилля премию за лидерство. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь», – сказал глава Международного сообщества Лоуренс Геллер во время вручения награды.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь отметил, что после начала полномасштабной войны России против Украины Зеленский доказал свое лидерство.



Зеленский призвал продолжать поставки современного и эффективного оружия Украине в достаточном объеме, усиливать санкции против России, привлекать больше народов в коалицию для защиты свободы, особенно тех, против которых Россия в ХХІ веке решила применить искусственный голод.



Награда передана послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для отправки в Украину.