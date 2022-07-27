Два района Днепропетровской области обстреляны оккупантами за сутки

Российские войска накрыли огнем два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что по Никопольскому району оккупанты дважды ударили из «Градов», выпустив до 40 снарядов. В результате попадания снарядов в Марганце ранена 54-летняя женщина, она госпитализирована. По словам Резниченко, из-за обстрела в городе повреждены восемь пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

Также, как отмечает Валентин Резниченко, российская армия из ствольной артиллерии ударила по Зеленодольской общине, в Большой Костромке повреждена линия электропередач и село сейчас отчасти без света. Обошлось, по информации главы Днепропетровской ОВА, без пострадавших.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки, 25 июля, в результате обстрелов со стороны российских сил погиб мирный житель региона.