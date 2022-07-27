«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мужчин

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке во время обстрела погибли два человека. Об этом заявил глава оккупационной «администрации» города Алексей Кулемзин.



По его словам, под обстрел попал Куйбышевский район.



«Погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет (ул. Курчатова, 35а), анкетные данные устанавливаются; мужчина, на вид 40 лет (ул. Правовая, 84), анкетные данные устанавливаются», — уверяет Кулемзин.

Ранее «ДНР» заявляла о ранении пяти человек на подконтрольной группировке части Донецкой области.



Также «ДНР» сообщила о ранении трех человек за минувшие сутки. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки, 26 июля, в результате обстрелов со стороны российских сил один мирный житель погиб, еще один ранен.