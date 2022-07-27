Минобороны России запустило паром из Ейска в оккупированный Мариуполь

Минобороны России запустило регулярную паромную линию из российского Ейска (расположен на берегу Таганрогского залива) в оккупированный Мариуполь. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.



Как уверяют в Минобороны РФ, маршрут будет использован для доставки различных грузов, «необходимых для восстановления инфраструктуры» Мариуполя и других населенных пунктов, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР».



«Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки», — отметили в российском министерстве.