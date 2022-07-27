Энергетики вернули свет более 9 тысячам семей на Донетчине

За прошлые сутки специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» вернули электроснабжение в дома жителей 9 населенных пунктов, в очередной раз пострадавших от обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Несмотря на обстрелы, аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" за 26 июля смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 9 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом 9 286 домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах», — говорится в сообщении.



В компании отметили, что больше всего энергетикам пришлось восстанавливать электроснабжение в Бахмутской, Славянской и Торецкой громадах, страдающих от обстрелов. Всем им энергетики смогли восстановить свет менее чем через сутки.



«В Донецкой области продолжаются масштабные боевые действия. Без света остается 321 населенный пункт региона. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты», — отметили в «ДТЭК Донецкие электросети».

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