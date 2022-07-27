Зеленский: У оккупантов не будет никаких логистических возможностей на нашей земле

Президент Владимир Зеленский заявил, что у оккупантов не останется никаких логистических возможностей на украинской земле. Так он прокомментировал обстрел Антоновского моста в Херсоне.



«Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в среду.



Он подчеркнул, что Украину будут освобождать всеми доступными способами, несмотря на планы оккупантов.



«Какие бы они ни имели планы — мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины», — резюмировал президент.