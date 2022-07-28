В Николаеве сообщают о мощных взрывах

В Николаеве ночью прозвучала серия громких взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



По информации мэра, в городе прозвучали мощные взрывы. Сенкевич призвал людей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги — она объявлена с 03:50.



Как сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в 06:07 сирены выключили — отбой воздушной тревоги.

Сегодня войска РФ нанесли ракетные удары по Киевской области. Также российские войска нанесли ракетные удары по Черниговской области с территории Беларуси.