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В Николаеве сообщают о мощных взрывах

28 июля 2022, 08:19

В Николаеве сообщают о мощных взрывах

В Николаеве ночью прозвучала серия громких взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По информации мэра, в городе прозвучали мощные взрывы. Сенкевич призвал людей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги — она объявлена с 03:50.

Как сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в 06:07 сирены выключили — отбой воздушной тревоги.

Сегодня войска РФ нанесли ракетные удары по Киевской области. Также российские войска нанесли ракетные удары по Черниговской области с территории Беларуси.

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