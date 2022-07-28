Российская армия обстреляла Днепропетровщину из «Ураганов» и ствольной артиллерии

Ночью 28 июля российская армия обстреляла Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он уточнил, что оккупанты накрыли огнем две общины района – Зеленодольскую и Апостоловскую. В Зеленодольской общине обстреляли Зеленодольск и село Малая Костромка, повредив несколько домов, водопровод и газовод. Люди, по информации Резниченко, не пострадали.

В Апостоловской общине армия РФ ударила по селу Украинка, есть разрушения, но обошлось без пострадавших.



Также Резниченко отметил, что били по населенным пунктам Днепропетровщины из «Ураганов» и ствольной артиллерии.

Ранее утром 28 июля глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что войска России нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района на Киевщине.