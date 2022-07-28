В Николаеве обстрелом разрушена школа

Последствия обстрела Николаева. Фото: ГСЧС

В результате массированного ракетного удара по Николаеву ранен один человек, есть разрушения. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков пострадали яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки», — проинформировал Ким.



В Николаевском районе в результате обстрела вчера вечером в селе Лиманы разрушены три дома, повреждена электросеть. За Шевченково горели поля.



Также есть повреждения жилых домов в результате обстрела Широкого.



В ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщают о пяти пожарах из-за обстрелов. В спасательном ведомстве показали разрушенное здание школы в Николаеве и борьбу сотрудников ГСЧС с огнем.

В Николаеве ночью прозвучала серия громких взрывов.