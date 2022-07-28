Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Сумской ОВА рассказали об обстрелах региона российскими войсками

28 июля 2022, 12:06

В Сумской ОВА рассказали об обстрелах региона российскими войсками

Российская армия обстреляла несколько общин Сумской области. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, 27 июля до полуночи оккупанты из минометов 35 раз обстреляли территорию Николаевской сельской общины. После полуночи 6 снарядов были запущенны российскими войсками по Эсманской общине. Утром, как сообщает Живицкий, было зафиксировано 5 прилетов российских снарядов по Хотинской общине, и еще 9 - в Краснопольской общине.

Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Ранее об утреннем обстреле Днепропетровской области сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Еще по теме

Места
Сумская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:48
Оккупированный Донецк под обстрелом: Есть пострадавшие, горит завод
10:19
«ЛНР»: В Новоайдарском районе на взрывном устройстве подорвался подросток
09:39
ВСУ отбили атаки войск РФ в районе Белогоровки и Верхнекаменского на Луганщине — Гайдай
09:13
«ДНР»: За сутки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения
21:34
В оккупированной Горловке пожар на территории машзавода
18:59
Глава «ДНР» заявил, что «пришло время освобождать» Киев, Чернигов и другие украинские города
18:01
В Херсоне взорвался автомобиль с коллаборантами: двое раненых
17:03
Минобороны России запустило паром из Ейска в оккупированный Мариуполь
16:37
Глава группировки «ДНР» Пушилин находится в Беларуси — СМИ
16:26
О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА
16:23
Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски
15:10
В оккупированном Мариуполе продолжает расти уровень смертности — Андрющенко
14:35
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мужчин
13:16
Оккупанты заявили, что железнодорожный мост под Херсоном также поврежден
13:09
Оккупанты Мариуполя начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет — горсовет
все новости
12:36
ГУР получит почти 1,3 миллиарда на вооружение и выплаты военным
12:06
В Сумской ОВА рассказали об обстрелах региона российскими войсками
12:05
В Николаеве обстрелом разрушена школа
11:54
Утром российская армия обстреляла РСЗО Криворожский район. Есть погибший и раненые
11:34
Руководителем САП стал Александр Клименко. Его утверил новый генпрокурор
11:21
Из-за утренних обстрелов в Чугуеве загорелись дома, один человек пострадал
10:48
Оккупированный Донецк под обстрелом: Есть пострадавшие, горит завод
10:43
Российская армия нанесла 44 удара по территории Донецкой области за сутки
10:19
«ЛНР»: В Новоайдарском районе на взрывном устройстве подорвался подросток
10:12
Бои продолжаются: Жителей Донецкой области предупредили, что нужно готовиться к эвакуации
09:50
Reuters: Египет аннулировал сделки по украинскому зерну
09:43
Армия РФ пытается установить контроль над Донбассом — Генштаб ВСУ
09:39
ВСУ отбили атаки войск РФ в районе Белогоровки и Верхнекаменского на Луганщине — Гайдай
09:14
Ночью российская армия обстреляла Харьков ракетами «С-300»
09:13
«ДНР»: За сутки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения
все новости
ВИДЕО
Оккупированный Донецк под обстрелом: Есть пострадавшие, горит завод
28 июля, 10:48
В прифронтовом Славянске продолжают организовывать «пенсионные рейсы»
27 июля, 23:17
В Авдеевке мощные взрывы, город в дыму
27 июля, 15:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты