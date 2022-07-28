В Сумской ОВА рассказали об обстрелах региона российскими войсками

Российская армия обстреляла несколько общин Сумской области. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



По его словам, 27 июля до полуночи оккупанты из минометов 35 раз обстреляли территорию Николаевской сельской общины. После полуночи 6 снарядов были запущенны российскими войсками по Эсманской общине. Утром, как сообщает Живицкий, было зафиксировано 5 прилетов российских снарядов по Хотинской общине, и еще 9 - в Краснопольской общине.

Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Ранее об утреннем обстреле Днепропетровской области сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.