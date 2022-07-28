Депортированные в Россию жители Мариуполя возвращаются в Украину через Беларусь – Тимошенко

Депортированные захватчиками на территорию РФ жители Мариуполя возвращаются в Украину через Беларусь. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который накануне посетил приграничные районы Волыни.



«Встретили нескольких людей, пересекавших границу. Это вынужденные переселенцы, которых Россия вывозила из Мариуполя через Новоазовск на территорию России. А потом люди уже через несколько недель самостоятельно добирались до Беларуси, и сегодня мы уже видели, как они пешком переходили на территорию Украины», – отметил Тимошенко.



Он подчеркнул, что с украинской стороны границы этих людей встречают, потому что это украинцы, которые возвращаются домой.



Ранее сообщалось, что более 50 тысяч мариупольцев были принудительно депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Донецкой области.