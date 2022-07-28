В Торецке после обстрела под завалами дома обнаружили тела двоих погибших

Последствия обстрела Торецка. Фото: ГСЧС

Российские войска сегодня утром обстреляли Торецк, в результате разрушен жилой дом. Под завалами обнаружены тела двух погибших. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.



По информации спасателей, в результате обстрела частично разрушена кровля и межэтажные перекрытия с пятого по третий этаж в пятиэтажном жилом доме. Во время проведения аварийно-спасательных работ спасены три человека — двое мужчин и женщина.



Также обнаружены и изъяты тела двух погибших — мужчины и женщины.



«Работы завершены», — отметили в ведомстве.