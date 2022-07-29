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«ДНР»: За минувшие сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 23 получили ранения

29 июля 2022, 09:14

«ДНР»: За минувшие сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 23 получили ранения

Вследствие обстрелов за прошедшие сутки на оккупированной территории Донетчины погиб один мирный житель, еще 23 ранены. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».

По заявлениям главы оккупационной администрации Горловки Ивана Приходько, за сутки в результате обстрела получили повреждения социальное общежитие, котельная и магазин.

Также он утверждает, что обстрелом поврежден магазин и жилой дом по ул. Никитовское шоссе, а также балкон по ул. Мушкетовской, хлебозавод, ремонтная база «Донбасстеплосети», магазин стройматериалов, бывший завод «Стройдеталь».

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