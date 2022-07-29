«ДНР»: Из-за обстрела тюрьмы погибли 40 украинских военнопленных

Под обстрел попала Еленовская исправительная колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Погибли около 40 украинских военнопленных. Об этом заявил «первый заместитель главы мининформации ДНР» Даниил Безсонов, передает сепаратистский сайт «ДАН».



Безсонов уверяет, что удар по тюрьме был нанесен предположительно системой HIMARS.



«Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — сообщил он.