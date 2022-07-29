В России заявили о задержании «украинских диверсантов»

В селе Горицы Добровского района Липецкой области РФ задержали трое граждан Украины. Их обвиняют в подготовке теракта в Липецке на автостанции «Сокол». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.



Утверждается, что задержанные мужчина и две женщины состоят в ДРГ организации «Правый сектор».



Во время задержания были найдены якобы принадлежащие задержанным составные части самодельного взрывного устройства и «переписка с активными участниками организации "Правый сектор", изобличающая их преступные намерения».