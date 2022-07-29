Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску

Войска России нанесли ракетный удар по Краматорску. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



Он отметил, что из-за прилета снарядов разрушены дома в частном секторе поселка Беленькое. по предварительной информации обошлось без жертв.



Александр Гончаренко отметил, что на месте работают специалисты взрывотехнических служб, пожарные и спасатели.



Позже мэр Краматорска отметил, что известно о трех раненых гражданских из-за обстрела.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 35 ударов по гражданскому населению региона, есть убитые и раненые.