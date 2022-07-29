В Донецкой ОВА показали последствия утреннего ракетного обстрела Краматорска

Опубликованы фото последствий обстрела российской армией города Краматорск. О последствиях попадания снарядов по жилому массиву города рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Сейчас известно об 1 погибшем человеке и 5 раненых. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Эти цифры могут измениться», – написал он.



Кириленко заявил, что сейчас оставаться на территории Донецкой области опасно и в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что из-за ракетного удара по городу ранения получили троё жителей города.