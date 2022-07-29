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ВСУ перебили все херсонские мосты, контрнаступление, блокировка интернета. Новости оккупации ►

29 июля 2022, 14:24

ВСУ перебили все херсонские мосты, контрнаступление, блокировка интернета. Новости оккупации ►

В этом видео подводим недельные итоги произошедшего на оккупированных Россией территориях Украины:

  • ВСУ повредили все мосты вблизи Херсона. Что будет со снабжением российских войск в городе
  • Контрнаступление: сможет ли Украина не дать России провести референдумы в Херсонской и Запорожской областях?
  • Блокировка интернета и информационный вакуум: как российские власти не дают знать правду жителям захваченного юга Украины?
  • Что Россия пытается создать на новооккупированных территориях и как на это влияет пропаганда — об этом в конце видео говорим с политологом Владимиром Молчановым.

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