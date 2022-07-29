ВСУ перебили все херсонские мосты, контрнаступление, блокировка интернета. Новости оккупации ►

В этом видео подводим недельные итоги произошедшего на оккупированных Россией территориях Украины:

ВСУ повредили все мосты вблизи Херсона. Что будет со снабжением российских войск в городе

Контрнаступление: сможет ли Украина не дать России провести референдумы в Херсонской и Запорожской областях?

Блокировка интернета и информационный вакуум: как российские власти не дают знать правду жителям захваченного юга Украины?

Что Россия пытается создать на новооккупированных территориях и как на это влияет пропаганда — об этом в конце видео говорим с политологом Владимиром Молчановым.