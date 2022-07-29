ВР освободила от призыва людей, потерявших родных из-за войны с Россией

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7481 «О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о расширении перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Об этом сообщает народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Закон поддержали 282 народных депутата.



«Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения», - говорится в тексте законопроекта.



Также 281 голосом Рада поддержала законопроект №7352, который вносит изменения в закон о мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу определенных категорий лиц.



Изменения предусматривают, что право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы, не менее чем на 0,75 ставки.



Законы вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования.