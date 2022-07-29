В Донецкой области вернули свет в 40 населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 40 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в 58 433 домохозяйства в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.



Больше всего обновлений — в Бахмутской громаде, где из-за обстрелов значительно повреждена инфраструктура электросетей. Здесь энергетикам удалось менее чем за сутки вернуть свет в дома 47,2 тысячи семей. Специалисты энергокомпании смогли наладить электроснабжение и для 9,3 тысячи семей Торецкой громады. Кроме того, энергетики выполнили ряд ремонтов сетей в Селидовской, Марьинской и Константиновской громадах.



«В настоящее время без света остаются 334 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — рассказали в компании.