В оккупированном Донецке от обстрела погибла женщина

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрела Донецка погибла мирная жительница. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Отмечается, что мирная жительница, получившая ранение во время обстрела Киевского района Донецка, скончалась в больнице. В этом районе были ранены пять человек.

До четырех возросло число раненых в Кировском районе Донецка, в том числе пострадал подросток.



Помимо этого, ранены два человека в Александровке.



Ранее в группировке «ДНР» заявили, что за прошедшие сутки обстрелами были ранены 23 жителя оккупированной Донетчины, один погиб.