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В оккупированном Донецке от обстрела погибла женщина

29 июля 2022, 16:12

В оккупированном Донецке от обстрела погибла женщина

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрела Донецка погибла мирная жительница. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР». 

Отмечается, что мирная жительница, получившая ранение во время обстрела Киевского района Донецка, скончалась в больнице. В этом районе были ранены пять человек.

До четырех возросло число раненых в Кировском районе Донецка, в том числе пострадал подросток.

Помимо этого, ранены два человека в Александровке.

Ранее в группировке «ДНР» заявили, что за прошедшие сутки обстрелами были ранены 23 жителя оккупированной Донетчины, один погиб.

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