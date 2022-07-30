Ночью Харьков дважды подвергся ракетным обстрелам

Сегодня ночью Харьков дважды подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



«Ракетный обстрел Харькова около 03:00 ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС. О пострадавших информации нет», — проинформировал Терехов.



Он добавил, что около 04:00 был еще один удар, который слышал весь город.



«Куда прилетело — сейчас выясняем», — отметил мэр.



В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате ночного удара российских войск по Харькову частично разрушено трехэтажное здание учебного заведения. Также в этом здании возник пожар, для ликвидации которого задействовано 18 единиц пожарно-спасательной техники и более 100 человек личного состава.



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