«ДНР» сообщила о гибели людей от обстрелов в четырех городах

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли восемь мирных жителей. Об этом заявил так называемый «СЦКК ДНР».



Сообщается о гибели людей в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Донецке, Александровке, Старомихайловке, Новоселовке Третьей. В числе раненых — подросток 2007 года рождения.

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На подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки от обстрелов погибли шесть мирных жителей, еще 15 ранены.



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