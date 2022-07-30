«О том, что "забили" на оставшихся»: Мэры Краматорска и Славянска обратились к жителям

Эвакуация — это возможность переехать в более безопасное место. И сейчас это необходимость для жителей Донецкой области. Однако и для тех людей, которые остаются, делается все возможное в условиях войны: обеспечивается функционирование ЖКХ, вывозится мусор, специалисты выполняют ремонты электросетей, проводится ликвидация последствий обстрелов, выплачиваются пенсии. Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.



«"Нас гонят в шею, а на оставшихся в городе уже забили", "Нас там никто не ждет". Об "изгнании" и "забили на оставшихся". Это полный бред, никто никого не выгоняет силой. Только оккупант, пытаясь забрать наши дома и жизни. Война не закончилась, наоборот — активность вокруг нашего города усиливается с каждым днем», — подчеркнул Гончаренко.



Он отметил, что при этом в Краматорске продолжает функционировать жилищно-коммунальное хозяйство, ходит бесплатный общественный транспорт, есть свет, в 95% домов есть вода, есть связь и интернет, вывозится мусор и убираются улицы. Также он подчеркнул, что специалисты выполняют свои задачи, ликвидируют последствия ракетных ударов под обстрелами и под гул сирен.



«В городе выдается гуманитарная помощь... Работают продуктовые магазины, банкоматы выдают наличку, врачи лечат пациентов, выплачиваются пенсии. Краматорск не замер, он живет в условиях войны», — сказал мэр.



Кроме того, он отметил, что 400 тысяч мест подготовлено по всей Украине для переселенцев с Донетчины. Гончаренко сообщил, что это не отели с видом на море, но крыша над головой, тепло и безопасность.



«Да, летают ракеты везде, но там это не каждый божий день, как у нас. И не забываем, что наш регион сейчас на пороге самой сложной зимы за все время. Вывод: город никто не бросил и не "забил" на его жителей. Эвакуация — это спасение самого дорогого, спасение вашей жизни. Краматорчане и все, кому Краматорск стал родным домом, ваша задача — выжить... Сейчас это цель номер один для гражданских, пока наша армия делает свою работу», — призвал Гончаренко.



С подобным обращением выступил и мэр соседнего Славянска Вадим Лях.



«Еще раз об эвакуации. Обращаюсь сейчас не к тем жителям, которые требуют срочно вернуть им газ, воду и "тралики", и свято уверены, что моя цель — выжить из города. Говорю для славянцев, думающих о своей безопасности, о будущем своих детей. Для тех, кто понимает, кто именно лишил их воды и газа, кто именно лишил их работы и нормальной жизни», — отметил Лях.

Он призвал людей к эвакуации, попросил решиться на этот шаг.



«Когда едешь из родного дома, вырываешь себя с корнями, оставляешь здесь свое сердце… Пожалуйста, сохраните себя, своих родителей и детей! Война окончится. И нам всем вместе придется восстанавливать Славянск, делать его красивым и комфортным. Но для этого нужно выжить, не потерять силу и здоровье. Нужно уехать, чтобы потом обязательно вернуться», — резюмировал Лях.



Также он опубликовал информацию для тех, кто решил эвакуироваться.