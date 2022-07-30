На Донетчине более 25 тысяч семей — снова со светом

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 24 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 25 143 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



29 июля специалисты энергокомпании смогли починить оборудование и вернуть свет в 9,3 тысячи домохозяйств Торецкой громады. Удалось поработать также в Славянской и Марьинской громадах — восстановленное электропитание для 7,2 тысячи и 5,5 тысячи домохозяйств соответственно. Были ремонты в Авдеевской громаде — запитаны 2,3 тысячи домохозяйств. Также проводились работы в Краматорской и Бахмутской громадах.



«На сегодня без электроснабжения — 341 населенный пункт Донецкой области. Самыми сложными направлениями являются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — проинформировали в энергокомпании.