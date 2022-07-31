За сутки российские войска нанесли 34 удара по Донецкой области

Оккупационные войска нанесли по Донецкой области за сутки 34 удара. Министерство внутренних дел Украины подтвердило информацию о том, что в результате обстрелов есть раненные и погибшие.



«Российская армия накрыла огнем 23 населенных пункта. Враг применил ракеты, авиацию, артиллерию, РСЗО "Град" и "Ураган"», — отмечается в сообщении.

По данным полиции, разрушены и повреждены 76 гражданских объектов — 42 жилых дома, четыре поля с пшеницей и сельхозтехникой, рынок, столовая, производственный цех, трансформатор, гаражи, линии электропередач.

Полицейские задокументировали каждое преступление России. Полицией и СБУ отрыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-лепестками.



Российские войска пытаются захватить Бахмут Донецкой области и окружающие села на границе с Луганской областью. Для этого оккупанты используют штурмовую авиацию, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.