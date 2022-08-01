ВСУ обезвредили две разведывательные группы оккупантов в Луганской области — Гайдай

За прошедшие сутки в Луганской области ВСУ были обезврежены еще две разведывательные группы российских войск, оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но не могут захватить несколько оставшихся под контролем украинского правительства населенных пунктов региона. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, российские войска семь раз обстреливали населенные пункты Луганщины и позиции ВСУ из ствольной артиллерии и минометов, четыре раза из установок залпового огня, осуществили три попытки штурма танками.



Гайдай уточняет, что во всех случаях оккупанты вынуждены были отойти на предыдущие позиции.



Отмечается, что ряды войск армия РФ как и ранее пополняет за счет, в том числе, мобилизации в ранее оккупированных городах Донбасса, как например Алчевск, глава Луганской ОВА сообщает, что там повестки раздают в маршрутках и в торговых заведениях.



Сергей Гайдай также напомнил, что несмотря на заявления оккупационых властей в регионе о скором восстановлении инфраструктуры в захваченных населенных пунктах, этого не произошло. Оккупированная часть Луганской области по-прежнему без газа, электричества.



«Я уже не говорю о том, что осенью, из-за отсутствия централизованного отопления, людям просто не хватит мощностей, предложенных оккупантом. Однако к осени еще нужно хотя бы подключить электричество, а не только обещать», - заявил Сергей Гайдай.

О ситуации в Луганской области, а также на подступах к Бахмуту журналисты «Новостей Донбасса» рассказывали в ежедневной сводке вчера, 31 июля.