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Более шестидесяти раз из «Градов» оккупантами была обстреляна Днепропетровщина за сутки

01 августа 2022, 09:51

Более шестидесяти раз из «Градов» оккупантами была обстреляна Днепропетровщина за сутки

Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Зафиксировано более 60 «прилетов» из РСЗО «Град» по ​​жилым кварталам Марганца и Красногригорьевской общины. По информации Резниченко, ранены две женщины, одна из них госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

Валентин Резниченко отмечает, что в Марганце обстрелами оккупантов за сутки повреждены 8 частных домов, кафе и швейное производство, выведена из строя электросеть. Город сейчас частично остается без света.

В Красногригорьевской общине разрушены три десятка частных домов и авто местных жителей. Российскими снарядам повреждена к тому же линия электропередач, по тому несколько улиц Красногригорьевки остаются без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. Обощлось, по словам главы Днепропетровской ОВА, без жертв и разрушений.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки в регионе ВСУ были обезврежены еще две разведывательные группы российских войск, оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но не могут захватить несколько оставшихся под контролем украинского правительства населенных пунктов Луганщины.

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